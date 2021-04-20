Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая не согласилась с мнением, что Алексей Мишин является главным тренером России.

«Мишин всегда был и будет тренером самого высочайшего уровня. То, что ребята из его группы подросли, вышли на новый уровень и показывают хорошие результаты, соответственно, и его большая заслуга. Но вообще «главный тренер страны», как мне кажется, всё-таки неправильная формулировка. Потому что у нас все тренеры и сильные, и великие, и с большим статусом», — приводят слова Слуцкой «Известия».

Слуцкая подчеркнула, что в России много сильных тренеров, имеющих большое значение для спорта. Кому-то больше везет с результатами, кому-то — меньше, но и от спортсменов зависит очень многое, сказала экс-фигуристка.

Она добавила, что Мишин был и остается прекрасным тренером, под руководством которого выступают хорошие спортсмены — не только Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева, но и те, кто не принял участие в чемпионате мира.

Напомним, Туктамышева стала серебряным призером ЧМ-2021 в Стокгольме. Коляда и Семененко не попали в медали, но завоевали для России третью квоту на олимпийский сезон. Также в группе Мишина тренируются Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин и др.