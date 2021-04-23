Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что не стал бы менять гражданство и играть за сборную России. 20-летний хавбек перешел в феврале 2019 года в «Локомотив», а через полгода стал игроком «Рубина». Тем же летом он дебютировал в сборной Грузии.

«Я грузин, родился в Грузии и буду играть за свою страну в любом случае, — цитирует «Бизнес online» Кварацхелию. — Да, шансов оказаться на чемпионате мира и чемпионате Европы меньше, но это моя родная страна. Райан Гиггз играл за Уэльс и никуда не попал, а потом пришел Гарет Бэйл и вывел команду в чемпионат Европы. У каждого свой путь».

Кварацхелия в текущем сезоне забил 4 гола в 23 матчах российской премьер-лиги. Издание L’Equipe включило его в топ-50 лучших футболистов, родившихся в XXI веке. Портал Transfermarkt в апреле назвал его самым подорожавшим футболистом РПЛ. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро, на 5 больше, чем по предыдущей оценке.