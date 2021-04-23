35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории современного мира. В четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Последствия его были настолько ужасны, что слова «Чернобыль» и «Припять» стали нарицательными во всем мире. Nevasport вспоминает звезд отечественного спорта, на которых повлияла страшная трагедия.

Мария Шарапова.

Наверное, самая знаменитая связь Чернобыля со спортом – легендарная теннисистка Мария Шарапова. Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» могла принести радость миллионам болельщиков не в России, а в Белоруссии. Родители будущей звезды мирового спорта жили в белорусском Гомеле, всего в 200 километрах от Чернобыля. За несколько месяцев до рождения дочери семья вынуждена была переехать в сибирский город Нягань, где в апреле 1987 года родилась девочка Маша.

Шарапова не забывала о своих корнях, неоднократно высказывалась о трагедии и даже создала специальный раздел на собственном сайте. При этом упоминаниями ее помощь не ограничилась. Теннисистка неоднократно жертвовала крупные средства на восстановление пострадавших регионов. В 2007 году она перевела 100 тысяч долларов на восстановление районов, в 2008-м – 210 тысяч на обучение студентов в Белорусской академии искусств, а в 2011-м, в год 25-летия катастрофы, пожертвовала уже 250 тысяч на развитие в Чернобыле молодежного спорта.

И в этой связи удивительными выглядели нападки на Шарапову, когда она пожертвовала собственные средства на последствия пожаров в Австралии. Некоторые пользователи в России обвиняли ее в нежелании помогать собственной родине, забыв и о чернобыльских пожертвованиях, и о средствах в фонд помощи детям Беслана.

Кстати, сама Шарапова в шутку объясняла свой высокий рост последствиями чернобыльской аварии.

Виктор Пасулько.

Чернобыльская катастрофа не только стерла с лица земли целый город, но и повлияла на развитие соседних регионов. В частности, проведение турниров было приостановлено, многие спортсмены покинули пострадавшие районы. Пожалуй, самым известным примером стал футболист Виктор Пасулько.

Футбольная система советского футбола в те годы была устроена таким образом, что Украинская ССР регулярно поставляла самых талантливых игроков своему флагману – киевскому «Динамо». Уроженец Закарпатья в середине 1980-х неплохо себя проявил в одесском «Черноморце», однако в 1986 году решил сменить клуб из-за скандала. В газете вышла разгромная статья, где хавбек был выставлен в негативном свете (сам Пасулько утверждает, что тон заметки был явно заказным).

По словам игрока, он, скорее всего, продолжил бы карьеру в киевском «Динамо». Однако именно авария на ЧАЭС повлияла на его дальнейшую судьбу. Вместо одного советского гранда футболист перешел в другой – московский «Спартак».

Со столичным клубом Пасулько выиграл два чемпионата СССР, а за год до развала страны уехал выступать в ФРГ.

В Германии Пасулько попылил 10 лет за не самые известные клубы, после чего начал тренерскую карьеру. Последним на данный момент клубом у 60-летнего Пасулько стал казахстанский «Окжетпес», который он возглавлял в 2017 году.

Участники матча «Динамо» Киев – «Спартак» Москва, 27 апреля 1986 года

Известно, что советские власти долгое время пытались скрыть или хотя бы преуменьшить масштабы катастрофы. Массовые мероприятия не отменялись, чтобы не навести панику, по радио передавались обычные новости, в то время как на запрещенных частотах «вражеских» радиостанций тревожный голос призывал жителей не выходить без надобности из дома, плотно закрывать окна и двери.

В Киеве и Минске 1 мая прошли праздничные демонстрации. Многие считают, что такая беспечность советских властей могла унести жизни еще нескольких тысяч человек.

Однако в качестве контрпримера можно привести матч чемпионата СССР между киевским «Динамо» и «Спартаком». Игра состоялась на следующий день после аварии на глазах 82 тысяч зрителей. Из участников той встречи до наших дней не дожили трое: Юрий Суслопаров, Андрей Баль и Федор Черенков. Двое последних скончались в 2014 году, и, по мнению экспертов, последствия радиации едва ли могли стать причиной их болезней. Суслопаров же погиб в результате пожара в 2012-м.

Остальные участники живы и по сей день. Киевское «Динамо» спустя всего несколько дней выиграло Кубок кубков, а автор победного гола в игре со «Спартаком» (2:1) Игорь Беланов в том же году получил «Золотой мяч».

Кстати, игрок киевлян Владимир Бессонов вспоминает, что через несколько дней после победы в еврокубке киевское «Динамо» отправилось поднимать боевой дух ликвидаторам аварии.

«Ликвидаторы пришли на встречу полусонными и дико уставшими. Когда уезжали оттуда, нас предупредили, что всю одежду придется выбросить. Уже на своем этаже перед дверью я все с себя снял, выкинул в мусоропровод и домой зашел голым», — рассказал Бессонов.

Валерий Лобановский

Впрочем, один из участников той игры спартаковец Александр Бубнов считает, что именно Чернобыль подорвал здоровье главного тренера киевлян Валерия Лобановского. Легендарный специалист скончался в 2002 году, перенеся сперва инфаркт, а затем инсульт. В 1990 году Лобановский покинул киевское «Динамо» ради работы со сборной Кувейта. После возвращения в 1992 году у него начались первые проблемы со здоровьем. Очевидцы вспоминают, что после азиатского периода работы он выглядел более больным и осунувшимся. Свою роль мог сыграть и климат Ближнего Востока.

«Возможно, как раз на нем-то Чернобыль и отбился, — рассказал Бубнов в интервью «Чемпионату». — Затем добавил себе в Кувейте – там также радиация, солнце. Когда я увидел его в середине 1990-х – не узнал. Сказался Чернобыль и на нашем спартаковском водителе. После аварии туда в массовом порядке стали посылать водителей. Бесков не смог его отстоять. А когда парень вернулся, мы точно знали – схватил большую дозу».

Виктор Гончаренко

Катастрофа напрямую коснулась и главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко. Когда трагедия случилась, Гончаренко было всего девять лет. Он помнит первомайский парад 1986 года, где, по его словам, уже было «ощущение тревоги». Но самое страшное произошло потом. Отец тренера был ликвидатором аварии и получил смертельную дозу облучения.

«Хорошо помню то радиоактивное облако, понимаю, куда отец ездил, хотя он, возможно, этого в полной мере не осознавал. Возвращался, а потом на подушке пятна крови оставались», — рассказывал Гончаренко в 2019 году.

Михаил Гончаренко скончался, когда будущему тренеру было всего 16 лет.

Футбольный клуб «Строитель»

В 50-тысячном городке Припять никогда не было профессиональной спортивной команды. Самым известным клубом на любительском уровне стал «Строитель» («Будивельник»). Клуб был основан в 1981 году, его состав был сформирован из сотрудников ЧАЭС.

«Я с самого начала был в этой команде, — вспоминает бывший капитан «Строителя» Валентин Литвин. — Нас часто даже прикрывали: писали в ведомость, что мы на работе, а мы играли и тренировались. А потом к нам приехал бывший форвард «Черноморца», киевского и московского «Динамо» Анатолий Шепель. Тогда встал вопрос уже серьезно: кто может заниматься футболом? Выбрали молодежь и перспективных. Со временем к нам стали приходить и профессиональные игроки».

«Строитель» трижды выигрывал первенство Киевской области, а в 1985 году вошел в тройку призеров третьей зоны чемпионата Украинской ССР. Это давало клубу право заявиться уже в профессиональную лигу (точнее, тогда это называлось «первенство мастеров»), но в 1986 году этого не произошло: команде не хватало стадиона.

Проблема со стадионом была решена: в 1986 году была построена пятитысячная арена «Авангард», которая должна была открыться 1 мая. В результате на ней так и не было проведено ни одного матча. Сейчас его облюбовали «сталкеры», пробирающиеся в Зону отчуждения.

После катастрофы клуб переехал в Вышгород, обновил состав, но в 1988 году все же прекратил свое существование.

Многие футболисты «Строителя» принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии. В их число вошел и Валентин Литвин. В 2003 году ему диагностировали рак легких, но, к счастью, ветеран жив до сих пор.

В 2019 году, на волне популярности американского сериала «Чернобыль» энтузиасты сделали современную форму футбольного клуба «Строитель», при этом в комплект входит и противогаз.

Кстати, «Чернобыль», ставший самым высоко оцененным сериалом в истории, критиковал известный хоккейный тренер Андрей Назаров. «Очень плохо снят. Доля правды там – процента три», — заявил специалист.

А вот хоккейный вратарь Илья Брызгалов, наоборот, восхищался проектом: «Шикарный сериал! Бомба. Очень понравился. Все показали наглядно, как оно было. И ты просто в ужас приходишь. Просто в ужас».

Припять и Чернобыльская АЭС даже спустя три десятка лет продолжают привлекать внимание деятелей культуры: так недавно в прокат вышел российский фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Кстати, первой его работой в качестве режиссера стала спортивная драма «Тренер».

Катастрофа оказала гигантское влияние на историю человечества, принеся поломанные жизни, многочисленные болезни и многолетний панический страх перед словом «радиация». Но, как бы цинично ни прозвучало, события весны 1986 года принесли людям и пользу. Именно взрыв на Чернобыльской АЭС выявил недостатки при строительстве подобных объектов, которые в результате трагедии начали в срочном порядке устранять. Кстати, аналогичная история произошла в подзабытом фильме Владимира Бортко «Комиссия по расследованию». В нем, благодаря аварии на АЭС, специальная комиссия обнаруживает серьезные инженерные ошибки в расчетах. Удивительно, но фильм вышел в 1979 году, за 7 лет до Чернобыля…

При создании статьи были использованы материалы порталов «Евроспорт», «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», «Чемпионат», sports.ru, gamesetmatch.ru, zvezda-fc.ru.