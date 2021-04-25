Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» она показала снимки из Ташкента (Узбекистан), где состоится шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето», — написала Загитова под фото.

Напомним, в декабре 2019-го года Загитова объявила о приостановке карьеры и с тех пор не принимала участие в соревнованиях. Её последним стартом стал финал Гран-при-2019, где она заняла шестое место.

Минувшей осенью Алина попробовала себя в роли телеведущей в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где работала в паре с Алексеем Ягудиным.

18-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. Она — первая в истории российская фигуристка, которой удалось взять все международные титулы.