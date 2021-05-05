5 мая в российском футболе произошло знаменательное событие: был побит, казалось бы, вечный бомбардирский рекорд первого дивизиона. Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в перенесенном матче со «Спартаком-2» (2:0) и довел количество голов в нынешнем сезоне до 39. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Федькову из «Терека» и было установлено в 2004 году.

Данное достижение – весьма недвусмысленный сигнал для руководства сборной России. Пора пойти на крайние меры и взять на Евро-2020 форварда из ФНЛ. Nevasport попробует объяснить, зачем Иван Сергеев нужен сборной России.

О вызове в сборную форварда из первого дивизиона говорили и в 2004 году, когда Федьков колотил мячи почти в каждом матче. Но есть один важный нюанс – возраст. Федькову по ходу сезона-2004 исполнилось аж 33 года. Сергееву же сейчас – 25, он в полном расцвете сил и сможет в будущем только прибавлять. Федьков со скоростями премьер-лиги не справился: в сезоне-2005 он провел лишь 4 гола, а «Терек» бесславно вылетел обратно.

Но главным достоинством Сергеева можно считать не его возраст, а его всестороннюю развитость.

У форварда нет какого-то одного козыря, который бы позволял ему набивать сумасшедшую статистику: он одинаково технично владеет обеими ногами, может замыкать верховые навесы.

При этом Сергеев не стоит без дела в ожидании передач, а сам активно перемещается в поисках мяча и нередко вступает в единоборства при высоком проценте выигранных.

Наконец форвард при не самом высоком для современного футбола росте (183 см) много забивает головой. Отставание в габаритах от защитников он компенсирует правильным выбором позиции.

Именно этот набор качеств позволяет ему быстро адаптироваться в любой команде.

Если кому-то кажется, что нападающий выпрыгнул буквально из ниоткуда и проводит свой лучший отрезок в карьере, то это далеко не так. Сергеев уже в первый полноценный сезон на высшем уровне показывал отличную результативность. В сезоне-2017/18 в составе «Строгино» нападающий наколотил 16 голов в 11 играх и уже зимой был арендован рвавшимся в РПЛ «Тамбовом». Несмотря на то, что Сергеев провел за московский клуб всего полгода, он все равно стал лучшим бомбардиром группы «Центр» ПФЛ.

Не получив возможности проявить себя в «Тамбове» (несколько выходов на замену в концовках матчей), Сергеев перешел в «Торпедо» и сразу же повторил свое впечатляющее достижение: снова 16 голов за полгода (на этот раз в 10 матчах) и снова титул лучшего бомбардира в «Центре».

А уже в следующем сезоне Сергеев дебютировал в ФНЛ и в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром, на этот раз во втором по силе дивизионе. Кто знает, может, он бы уже в нынешнем сезоне играл в премьер-лиге, но из-за пандемии первенство первого дивизиона не было доиграно, и имевшее все шансы на выход в элиту «Торпедо» осталось ни с чем.

Непонятно, почему на лучшего бомбардира ФНЛ не обратили внимание дивизионом выше, но факт остается фактом: попав в самый сильный состав лиги с распасовщиками Кабутовым и Зиньковским Сергеев показал запредельную результативность и побил рекорд Федькова.

Остающаяся на высоком уровне результативность, вне зависимости от команды, ставит Сергеева выше того же Николая Комличенко. Форвард обратил на себя внимание тренеров сборной своей сумасшедшей результативностью в «Млада Болеслав». Однако перейдя в «Динамо» воспитанник краснодарского футбола потерялся, а в этом сезоне еще и проигрывает конкуренцию за место в основе молодым конкурентам, включая 18-летнего Тюкавина. Да и в сборной он так толком себя и не показал.

Сергееву повторения пути Комличенко бояться не надо – он уже продемонстрировал, что умеет быстро приспособиться к новым условиям и новым партнерам. Да, еще не на таком высоком уровне. Но ведь и до «Крыльев» у него не было таких сильных одноклубников.

А еще один неожиданный аргумент для вызова Сергеева предоставил УЕФА. 4 мая было официально объявлено о расширении заявок сборных на Евро-2020 до 26 футболистов. Сделано это было для того, чтобы помочь командам на случай вспышки коронавируса. В слоте национальной сборной появились три дополнительные вакансии, и Сергеев вполне мог бы заполнить одну из них.

Конечно, кого-то смутит, если в сборную возьмут футболиста из первого дивизиона. Но давайте не забывать, что «Крылья» — это уже не первый дивизион. Команда Игоря Осинькина обеспечила себе выход в премьер-лигу, а 12 мая еще и в еврокубки может попасть, если обыграет «Локомотив» в финале Кубка страны. Ну а уход Сергеева на повышение – лишь вопрос времени, и вызов в сборную в таком случае будет не авансом, а лишь ускорением этого самого времени.

Не стоит списывать со счетов такую немаловажную вещь, как кураж. В 2021 году Сергеев провел 16 официальных матчей и лишь трижды уходил с поля без забитого мяча. Всего в нынешнем сезоне на его счету четыре хет-трика и четыре дубля в официальных играх. А зимой Сергеев знатно покуражился и в контрольных матчах, в том числе с одним из ведущих клубов РПЛ нынешнего сезона – «Сочи» (2 гола, победа «Крыльев» 4:1).

Нападающий Дмитрий Булыкин в 2010-2012 году проводил лучший отрезок своей карьеры. Сперва он стал вторым бомбардиром чемпионата Нидерландов в составе «Ден Хага» (21 гол), а затем попал в грозный «Аякс», где, являясь игроком ротации, стал лучшим по соотношению «голы/минуты» (9 мячей в 19 играх). Но тогдашний главный тренер сборной Дик Адвокат упорно не обращал внимания на статистику форварда и даже ни разу не вызвал его на сборы. Позднее таких отрезков в карьере Булыкина уже не было. Кто знает, как сложилась бы его судьба, не будь таким упрямым бывший зенитовский тренер.

Сергеев показал, что может играть не только на кураже, но при этом неизвестно, сможет ли он отвечать уровню сборной в будущем. Дав ему шанс сейчас, тренерский штаб сработает в том числе и на перспективу. Тем более, что особых вариантов в атаке у сборной почти не осталось.

Место капитана и лидера Артема Дзюбы в сборной, понятное дело, не подвергается сомнению. Его стопроцентный сменщик – Александр Соболев, и уже здесь начинаются проблемы, потому что нападающие примерно похожи по задачам на поле и стилю игры. Вдвоем им в атаке не ужиться, а значит теряется вариативность состава. Помимо них на мартовские матчи был вызван любимчик Станислава Черчесова Антон Заболотный, которому уже много раз давались авансы в сборной, но пока он не спешит оправдывать их (хоть тренер и хвалит его за старание).

При этом за счет своей работоспособности и постоянному поиску мяча Сергеев может сыграть не только на острие атаки, но и в оттяжке и в сдвоенном центре, хоть с Дзюбой, хоть с Соболевым. И даже, чем черт не шутит, на позиции плеймейкера.

Остальные варианты выглядят негусто. Комличенко не так давно котировался как возможная будущая звезда, но растерял в «Динамо» голевое чутье и игровое время. Еще прошлым летом казалось, что в «Сочи» полностью восстановился Александр Кокорин, и его возвращение в сборную – лишь вопрос времени. Но неудачный отрезок в «Спартаке» плюс граничащий с комичностью трансфер в «Фиорентину» поставили и на его перспективах крест. В результате остается разве что поймавший весной кураж Федор Смолов из «Локомотива». Но может быть, все-таки Сергеев?

Примерный состав национальной команды на Евро станет известен в середине мая, когда будет оглашена заявка на июньские товарищеские матчи с Польшей и Болгарией. Шансы Сергеева попасть в нее пока невысоки. Но тренерский штаб вполне способен на сюрпризы. Сам нападающий говорил, что сбреет свою бороду, когда попадет в сборную России. Возможно, это произойдет уже через пару недель.

Сборная России проведет контрольные матчи с Польшей и Болгарией 1 и 5 июня. На Евро-2020 россияне сыграют в группе с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).