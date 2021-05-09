Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к Дню Победы и Великой Отечественной войне.

По его словам, ему приходилось в эти дни работать на спортивных мероприятиях, в том числе на играх России против Германии на чемпионате мира по хоккею, но при этом он категорически против проведения аналогий спорта с войной.

«Есть дебильные фразы, их пишут идиоты: «можем повторить» и так далее. Что вы можете повторить? Киевский котел? Ржев? — цитирует sports.ru Губерниева. — Беспрецедентная история, чудовищные жертвы и решения: эти атаки, атаки, атаки… Остановили врага, а потом вместо того, чтобы обороняться, подтягивать резервы, беречь человеческие жизни – бесконечные лобовые атаки».

Губерниев также вспомнил воспоминания немецкого пулеметчика, вспоминавшего, как его сослуживец стрелял по нескончаемому потоку советских солдат, которые шли в атаку один за другим.

«Мы залили победу кровью народа, героического народа, моих и ваших дедов и прадедов, не только на фронте, но и в тылу. Великий советский народ, грандиозная победа – на крови, на костях», — подытожил Губерниев.