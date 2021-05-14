Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в составе сборной России на следующий сезон, который венчают Игры-2022 в Пекине.

Сегодня исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут готовиться к следующему сезону. 18-летняя Загитова в нем отсутствует. По словам Тарасовой, в этом нет никакой неожиданности. «Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!» — передает слова тренера ТАСС.

Загитова взяла паузу в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в официальных соревнованиях. О завершении карьеры фигуристка не объявляла.