Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2020/21. В заключительном туре капитан сборной России забил четыре гола в ворота досрочно вылетевшего «Тамбова». «Зенит» победил 5:1.

На счету Дзюбы стало 20 голов. Он в заключительном туре обогнал в гонке бомбардиров одноклубника Сердара Азмуна. Иранец отличился 19 раз, а в матче с «Тамбовом» не появился на поле.

Примечательно, что на игру сине-бело-голубые выставили исключительно российских футболистов.

Дзюба становится лучшим бомбардиром чемпионата России второй год подряд. В прошлом сезоне он разделил титул с Азмуном — оба форварда забили по 17 голов.

Дзюба — восьмой футболист, сумевший стать лучшим бомбардиром чемпионата больше одного раза. Ранее дважды это удавалось Дмитрию Лоськову (2000, 2003), Дмитрию Кириченко (2002, 2005), Роману Павлюченко (2006, 2007), Веллитону (2009, 2010), Сейду Думбья (2011/12, 2013/14) и Федору Смолову (2015/16, 2016/17). Единственным футболистом, трижды выигрывавшим бомбардирскую гонку остается Олег Веретенников (1995, 1997, 1998).

Третье и четвертое место в гонке бомбардиров заняли игроки «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Теоретические шансы стать лучшим бомбардиром сохраняют еще и игроки «Уфы» и «Арсенала», поскольку их матч из-за жары стартовал позднее, и сейчас идет первый тайм. Однако ни один из футболистов играющих команд не забил в чемпионате больше четырех голов, и для того, чтобы догнать Дзюбу, им нужно забивать не меньше 16 раз.