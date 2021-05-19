Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о том, что Этери Тутберидзе следует брать в группу иностранных спортсменов.
В интервью пресс-службе ФФККР Жулин отметил, что необходимо задумываться о зрителях и о спонсорах при проведении соревнований. «Чтобы деньги были в нашем виде спорта, а то так с Этери Георгиевной все фигурное катание переместится в Россию и весь мир «загнется», — сказал Жулин, добавив, что в этом заявлении есть доля шутки, однако это может стать реальной проблемой.
«Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у нее тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция», — сказал Жулин, добавив, что если сейчас семь русских девочек послать на соревнования, то они займут все семь первых мест.
А я думаю, что такое предложение. это очередная диверсия. Давайте все наши лучшие тренеры, будут обучать иностранцев, которые потом нам же будут составлять конкуренцию. Что за бред? Полагаю, что Жилин лоббирует чьи то интересы.