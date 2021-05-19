Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о том, что Этери Тутберидзе следует брать в группу иностранных спортсменов.

В интервью пресс-службе ФФККР Жулин отметил, что необходимо задумываться о зрителях и о спонсорах при проведении соревнований. «Чтобы деньги были в нашем виде спорта, а то так с Этери Георгиевной все фигурное катание переместится в Россию и весь мир «загнется», — сказал Жулин, добавив, что в этом заявлении есть доля шутки, однако это может стать реальной проблемой.

«Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у нее тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция», — сказал Жулин, добавив, что если сейчас семь русских девочек послать на соревнования, то они займут все семь первых мест.