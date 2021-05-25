Кажется, Салтыков-Щедрин говорил: «Разбудите меня через двести лет, спросите, что происходит в России, и я отвечу: Жирков всё еще в сборной».

Может, он и не совсем так говорил, но спортивное долголетие защитника «Зенита» вызывает восхищение. Юрий Валентинович готовится поехать на Евро в 37 лет! Но есть еще более впечатляющие примеры спортивного долголетия. Для нескольких футболистов этот чемпионат Европы станет уже четвертым в карьере.

Карим Бензема (Франция, 33 года). На Евро – 2 участия, 6 матчей

И с ходу же нарушим правило упоминать только тех, кто участвовал в трех Евро. Ведь случай с Бензема – особенный. Форвард поехал на Евро-2008 в 20-летнем возрасте и сразу же не затерялся на фоне маститых Анри, Анелька и Гову. Правда, затерялась уже сама сборная Франции. Финалисты ЧМ-2006 бесславно выступили на полях Австрии и Швейцарии и заняли последнее место в группе.

Через 4 года Бензема уже ехал на Евро в статусе основного форварда сборной и звезды «Реала». Но на самом турнире француз выступил неудачно, не забил ни одного гола в четырех матчах, а сборная вылетела в четвертьфинале. Бензема безусловно поехал бы на домашний Евро-2016, но произошел громкий скандал: футболиста обвинил в шантаже партнер по сборной и экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна. Дидье Дешам не стал больше вызывать нападающего, даже несмотря на его успехи в Мадриде.

Так Бензема остался без серебра Евро-2016 и золота ЧМ-2018. Но в этом году Дешам все же дрогнул и вернул опального футболиста.

Андреас Гранквист (Швеция, 36 лет). На Евро – 3 участия, 6 матчей

Самый близкий России футболист в данной подборке (кроме Жиркова, разумеется). С 2013 по 2018 год Гранквист защищал цвета «Краснодара», после чего вернулся в родной «Хельсингборг».

В сборной Гранквист не играл с 2019 года, но был включен в ее финальную заявку, да еще и в качестве капитана.

На Евро-2008 защитник просидел в запасе и видел, как Аршавин разрывает шведскую оборону, только со скамейки запасных. На следующих двух турнирах Гранквист провел уже все игры Швеции, но их было немного – оба раза команда занимала последнее место в группе и не попадала в плей-офф.

Джорджо Кьеллини (Италия, 36 лет). На Евро — 3 участия, 13 матчей, 1 гол

Когда 36-летний Кьеллини наполучал в конце 2020 года травм, казалось, что его время и в «Ювентусе», и в сборной закончилось. Но защитник смог выгрызть место в составах обеих команд и повезет сборную Италии на четвертый Евро, уже в качестве капитана команды.

В 2008 году итальянцы в статусе чемпионов мира уступили будущим победителям Евро сборной Испании в четвертьфинале по пенальти (0:0, пенальти 2:4). Четыре года спустя сборные встретились уже в финале, который испанцы уверенно выиграли (4:0). В 2016-м году итальянцы взяли у Испании реванш, но споткнулись уже на Германии в 1/4 финала. И снова Италию подвела серия пенальти (1:1, пенальти 5:6). На все три Евро Кьеллини ездил в статусе основного защитника.

Себастьян Ларссон (Швеция, 36 лет). На Евро – 3 участия, 7 матчей, 1 гол

Швеция на этот Евро везет самый большой набор ветеранов в возрасте за 30. Таких набралось аж 12, а целых пять игроков старше 33 лет (в их числе 34-летний Маркус Берг из «Краснодара»). Но 36-летние Ларссон и Гранквист стоят особняком.

История Себастьяна на Евро похожа на историю Гранквиста, за одним исключением: на Евро-2008 ему все же довелось сыграть – 11 минут в проигранном матче с Испанией (1:2). А на двух следующих турнирах Ларссон играл в основе, но все три раза шведы заканчивали выступления после первой стадии.

Близок был к поездке на свой пятый Евро Златан Ибрагимович, но 39-летний форвард «Милана», возобновивший международную карьеру спустя 5 лет, некстати

получил травму и пропустит турнир. Без него остается лишь один участник четырех предыдущих чемпионатов Европы. Но о нем – в самом конце.

Стив Манданда (Франция, 36 лет). На Евро – 3 участия, 0 матчей

Манданда – эталонный пример вечного запасного. Голкипер ездил на пять (!) крупных турниров, но провел на поле только одну игру. На Евро-2008 он был за спиной Грегори Купе, а затем наступила эпоха Уго Льориса. Единственный раз Манданда довелось сыграть на победном чемпионате мира-2018 в матче группового турнира с Данией (0:0). На Евро-2020 ветеран снова едет в качестве сменщика Льориса.

Лука Модрич (Хорватия, 35 лет). На Евро – 3 участия, 9 матчей, 1 гол

Капитан и главная звезда сборной Хорватии стабильно играет в основе команды уже полтора десятка лет. Звездным часом для него стал ЧМ-2018, где Хорватия добралась до финала, Модрич был признан лучшим игроком, а в конце года получил «Золотой мяч», прервав многолетнюю гегемонию Роналду и Месси. А вот на континентальном первенстве успехи хорватов значительно скромнее: четвертьфинал, невыход из группы и 1/8 финала.

Недавно Модрич побил рекорд Дарио Срна по матчам за сборную (136) и явно не хочет останавливаться.

Жоау Моутинью (Португалия, 34 года). На Евро – 3 участия, 15 матчей

Кажется, что улыбчивый паренек из «Спортинга» был в сборной всегда. Моутинью дебютировал в главной команде еще в 19 лет и с тех пор принял участие во всех крупных турнирах сборной, кроме ЧМ-2010. Он был основным на всех трех чемпионатах Европы и сейчас готовится к четвертому.

В 2008 году португальцы вылетели в четвертьфинале от Германии (2:3), четыре года спустя – в полуфинале от Испании (0:0, 2:4). А Евро-2016 закончился их победой.

Руй Патрисиу (Португалия, 33 года). На Евро – 3 участия, 12 матчей, 9 пропущенных мячей

Португалия – главный поставщик старожилов на этом чемпионате Европы. Сразу четверо (!) игроков из ее состава принимали участие еще в турнире 2008 года. А один даже… Но о нем – в самом конце!

В 2004 году 20-летний Руй Патрисиу сидел под голкипером Рикарду, зато бронзу Евро-2012 и золото Евро-2016 добывал в качестве основного вратаря, не отдав никому места в составе.

Сейчас Руй Патрисиу конкурирует за место в основе с Антони Лопешем. В конце прошлого года в матчах Лиги наций играл первый, в мартовских играх 2021-го тренерский штаб доверился Лопешу.

Пепе (Португалия, 38 лет). На Евро – 3 участия, 15 матчей, 2 гола

Самый возрастной игрок в составе сборной Португалии, несмотря на свой преклонный возраст, все еще выходит в центре обороны. Брутальный защитник мадридского «Реала» постепенно, шаг за шагом, шел победе на Евро – четвертьфинал, полуфинал, победа. Год спустя после выигрыша чемпионата Европы Пепе ушел из «Реала» в «Бешикташ», а в 2019-м вернулся в «Порту». Но на его месте в составе сборной не не повлияло – стареющий игрок продолжил цементировать центр обороны команды, в том числе на не очень удачном ЧМ-2018 (вылет в 1/8 финала от Уругвая).

Мартен Стекеленбург (Нидерланды, 38 лет). На Евро – 2 участия, 4 матча, 6 пропущенных голов

Сборная Нидерландов не попала на Евро-2016, однако не упомянуть ветерана сборной Мартена Стекеленбурга, как и француза Карима Бензема, было бы неправильно. Ведь голкипер также был в заявке команды на Евро-2008. Правда, тогда он был сменщиком легендарного Эдвина ван дер Сара. Тот Евро для Нидерландов начался фееричной игрой в групповом турнире и не менее фееричным вылетом от сборной России в четвертьфинале. Андрей Аршавин отправил ван дер Сару мяч между ног, завершив международную карьеру голландского ветерана.

На том Евро Стекеленбургу довелось провести одну игру в ничего не решавшем матче с Румынией (2:0).

После ухода ван дер Сара Стекеленбург занял место основного голкипера сборной и добрался с ней до финала ЧМ-2010. А вот на Евро-2012 в Польше и Украине голландцы выступили неудачно, заняв последнее место в группе.

На Евро-2020 Стекеленбург поедет в качестве «дядьки-резервиста» и будет настраивать Силессена и Крула.

Юрий Жирков (Россия, 37 лет). На Евро – 2 участия, 8 матчей

В третий раз нарушим правило, но на этот раз по особому случаю – российскому. Юрий Жирков попал в сборную России еще при Георгии Ярцеве в 2005 году. Быстро вытеснив из состава Андрея Каряку, Жирков регулярно играл на левом фланге полузащиты. Пока Гус Хиддинк неожиданно не решил переквалифицировать его во флангового защитника. Эксперимент сработал, на Евро-2008 Жирков стал одним из ярчайших игроков, помог России завоевать бронзу и по итогам турнира даже попал в символическую сборную

Спустя четыре года он оставался основным игроком уже при Адвокате, но вот поводов для радости уже не было – Россия бесславно вылетела еще на групповом турнире.

Жирков должен был ехать на Евро-2016, но пропустил его, по официальной версии из-за травмы ахилла. Хотя в прессе ходили разговоры о конфликте футболиста с Леонидом Слуцким.

Как бы то ни было, в сборной Жирков остался, принял участие в успешном чемпионате мира-2018 и наверняка поможет команде и в этом году.

ГРАН-ПРИ

Криштиану Роналду (Португалия, 36 лет). На Евро – 4 участия, 21 матч, 9 голов

А на закуску – абсолютный рекордсмен по количеству матчей на чемпионатах Европы и единственный участник Евро-2020, который играл на турнире еще в 2004 году. Таких могло оказаться больше, но Ибрагимович сломался, а Игорь Акинфеев не поддался на уговоры вернуться в сборную России.

Роналду уверенно занимает первое место по играм на Евро (21, у Бастиана Швайнштайгера 18) и делит лидерство по голам – 9, как у Мишеля Платини. Таким образом, один мяч на Евро-2020 сделает его абсолютным лидером, а каждый матч будет очередным улучшением рекорда.

На домашний Евро-2004 19-летний Роналду уже ехал в качестве основного игрока. И не просто не затерялся в группе атаки на фоне главных звезд того времени Луиша Фигу, Деку и Паулеты, но и забил два гола, поделив титул лучшего бомбардира сборной с Манише и Руем Коштой. Золотое поколение португальцев дошло до финала домашнего турнира, но там было остановлено главным выскочкой в истории чемпионатов Европы – сборной Греции.

На Евро-2008 Роналду ехал уже в статусе суперзвезды. Его «Манчестер Юнайтед» только что выиграл Лигу чемпионов, а сам футболист наколотил пачку голов. Однако на самом Евро португальцы и сам Роналду выступили неудачно. Многие объясняли это усталостью лидера сборной. Четыре года спустя португальцы остановились в шаге от финала, а в 2016-м смогли-таки взять долгожданный трофей.

Весь Евро-2016 португальцы провели невзрачно: из группы вышли лишь с третьего места, не сумев одержать ни одной победы в матчах с Венгрией, Исландией и Австрией. В 1/8 финала только в дополнительное время разобрались с Хорватией, а в четвертьфинале лишь по пенальти одолели Польшу. Единственный раз победить в основное время до финала им удалось в полуфинале – 2:0 с Уэльсом.

Финальный же матч для португальцев начался совсем печально: играть пришлось против мощной Франции, на ее поле, да еще и на 25-й минуте лишившись Роналду. Но капитан команды на скамейке запасных переквалифицировался в мотиватора и заводил команду своей активностью. Португальцы дотянули до дополнительного времени, где будущий форвард «Локомотива» Эдер забил единственный мяч.

Окончательные заявки команд станут известны непосредственно перед турниром, и в оглашенных составах еще могут быть изменения. Никто не застрахован от травм или просто непопадания в окончательную заявку – в конце концов, от сборной Испании был отцеплен даже Серхио Рамос. Кто знает, вдруг Златан внезапно успеет восстановиться от повреждения или Черчесов сделает ход конем и в последний день вернет-таки Акинфеева?