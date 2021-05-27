Женская сборная России по волейболу встретится с командой Нидерландов в третьем матче предварительного этапа Лиги наций. Игра будет проходить в Римини (Италия) сегодня, 27 мая, и начнется в 13:00 по московскому времени.

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Ранее российские волейболистки одержали две победы на старте розыгрыша Лиги наций. В первом матче команда под руководством Серджо Бузато обыграла Германию в трёх партиях, а затем в пяти партиях одолела сборную Бельгии.

Сборная Нидерландов стартовала с разгромной победы над Бельгией со счётом 3:0 по партиям, а затем в пяти партиях проиграла Германии.