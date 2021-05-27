Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает ESPN, клуб рассматривает вариант с уходом игрока.

По информации источника, высокая зарплата испанца осложняет поиск покупателя, поэтому «МЮ» готов отпустить голкипера в аренду.

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» проиграл испанскому «Вильярреалу» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказался клуб Унаи Эмери. Команды по очереди реализовали по 10 ударов, а решающий, 11-й пенальти за «МЮ» не забил именно Де Хеа.

Видеообзор огненной серии пенальти можно посмотреть по ссылке.

30-летний вратарь защищает цвета «МЮ» с 2011 года, до этого он выступал за мадридский «Атлетико».