Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс, выступающая в парном катании, оценила поддержку в исполнении Камилы Валиевой и Георгия Куницы на пляже в Кубе.

Под фотографией в «Инстаграме» Мур-Тауэрс опубликовала два эмодзи, первый из которых означает потрясение, а второй — аплодисменты.

Напомним, Куница выступал в мужском одиночном катании под руководством Этери Тутберидзе, но весной 2020 года перешел в парное катание. Сейчас Георгий выступает в паре с Евгенией Тумановой и тренируется в клубе Тамары Москвиной.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров, а также серебряным призером взрослого чемпионата России. В следующем сезоне она дебютирует по взрослым на международном уровне.