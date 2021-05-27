Футбольный клуб «Зенит» поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: сегодня, 27 мая, городу на Неве исполняется 318 лет.

«С днем рождения, Петербург! С днем рождения», — гласит сообщение в социальных сетях «Зенита» и сопровождается хэштегами «город золотой» и «Петербург 318».

Сегодня в 10:00 мск состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В полдень выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятят Дню основания Петербурга.

Напомним, в сезоне-2020/21 «Зенит» в третий раз подряд выиграл чемпионат России, набрав 65 очков в 30 турах. Примечательно, что все три титула петербургский клуб завоевал под руководством главного тренера Сергея Семака, который ранее был футболистом сине-бело-голубых.