Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, перенесший операцию, восстанавливается в Казахстане. «Армейцы» опубликовали фото игрока после очередной процедуры в больнице.

«Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего твиттера дома уже, в Казахстане. Скорейшего восстановления», — гласит сообщение столичного клуба в «Инстаграме».

Напомним, Зайнутдинов пополнил состав ЦСКА в августе прошлого года. В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей за армейцев, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Текущий контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

До перехода в ЦСКА футболист выступал за «Ростов», «Астану» и «Тараз».

Трансферная стоимость Зайнутдинова на данный момент оценивается в 3,5 миллиона евро.