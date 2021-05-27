Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Алина Загитова не выступит на Олимпийских играх в Пекине-2022. Ему задали вопрос, будет ли титулованная спортсменка бороться за олимпийскую путевку.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться», — приводит слова Горшкова «РБК-Спорт».

Напомним, Загитова стала первой в российской истории фигуристкой, которой удалось завоевать все международные титулы. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, последним стартом с ее участием стал финал серии Гран-при.