Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан должен сегодня, 27 мая, официально объявить о своем уходе из мадридского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Зидан уже уведомил руководство клуба и игроков о своем решении.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал» после ухода Зидана. Клуб контактировал со специалистом еще в 2018-м году, когда Зидан ушел из «Реала» после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. На тот момент Аллегри не был готов покинуть «Ювентус», поэтому отказал «сливочным».

Напомним, в сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 84 очка. Команда Зидана на два балла отстала от завоевавшего трофей мадридского «Атлетико» (86).