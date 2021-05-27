Олимпийская чемпионка Тириль Экхофф выразила мнение, что уровень женского биатлона на данный момент выше мужского.

«Считаю, что уровень женского биатлона сейчас выше мужского. Мы лучше стреляем. Кроме того, входящие в топ-10 спортсменки более близки друг к другу по уровню подготовки, чем мужчины в первой десятке. Может быть, это звучит немного странно, но я действительно так думаю», — приводит слова норвежки журнал Biathlon World.

Чтобы аргументировать свою точку зрения, Экофф привела в пример спринтерские гонки, где девушки часто стреляют либо на ноль, либо с одним промахом, в то время как у мужчин в топ-20 всегда попадает Йоханнес Бё с двумя штрафными кругами.

Напомним, в минувшем сезоне Экхофф выиграла общий зачет Кубка мира. Также она является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете и десятикратной чемпионкой мира.