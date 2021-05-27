Известный портал Transfermarkt произвел переоценку трансферной стоимости российских футболистов.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин подорожал на 5 миллионов евро — с 23 млн до 28 млн. В сезоне-2020/21 его клуб занял третье место в чемпионате Франции и вышел в Лигу чемпионов, а также добрался до финала Кубка страны.

На 2 миллиона подорожал нападающий «Спартака» Александр Соболев: раньше его стоимость оценивалась в 9 млн евро, теперь — в 11 млн. После зимней паузы форвард провел десять матчей, в которых забил девять голов.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, напротив, подешевел на 2 миллиона евро и теперь стоит 16 млн. На аналогичную цифру снизилась и цена на хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, теперь он оценивается в 15 миллионов евро.

На 1 млн евро подешевели голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард «Зенита» Артем Дзюба, сегодня их стоимость составляет 14 млн и 11 млн соответственно.