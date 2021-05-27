Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает Calciomercato, футболист уже договорился о переходе в итальянский клуб. 34-летний француз присоединится к «Милану» в качестве свободного агента и подпишет контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Официально о сделке будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Игра состоится 29 мая, в субботу, на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В текущем сезоне Жиру помог «Челси» в 31 матче во всех турнирах и стал автором 11 забитых голов.