Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

В пятницу, 28 мая, в итальянском Римини мужская сборная России по волейболу проведет первый матч нового сезона Лиги Наций. Ее соперником станет команда Нидерландов.

Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.

Голландцы допущены до турнира в качестве замены китайцам, которые не смогли выехать в Италию из-за действующих в стране ограничений в условиях пандемии. Помимо россиян и нидерландцев, на старт выйдут сборные Франции, Болгарии, Германии, Австралии, Японии, Ирана, Сербии, Словении, США, Канады, Польши, Италии, Бразилии и Аргентины. Из-за коронавируса матчи пройдут без зрителей в режиме «пузыря».

Согласно формуле проведения соревнований, 16 команд сыграют в один круг, проведя по 15 матчей каждый, после чего четверка лучших продолжит борьбу за трофей в полуфиналах.

На первой неделе соперниками российских волейболистов также станут сборные Ирана (матч пройдет 29 мая) и Японии (30 мая).