Российский фигурист Егор Мурашов сменил спортивное гражданство и будет выступать за Швейцарию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на тренера спортсмена Викторию Буцаеву. 21-летний спортсмен тренировался у Буцаевой в столичной школе «Москвич».

«Егор будет выступать за Швейцарию, мы уже официально отчислили его из школы, — сказала Буцаева. — Тренироваться он будет и в Швейцарии, и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать».

В сезоне-2020/21 Мурашов занял 13-е место на чемпионате России, также на его счету призовые места на этапах Кубка страны.