Вадим Евсеев может быть назначен на пост главного тренера «Шинника», сообщает «РБ Спорт». Заместитель генерального директора клуба Валерий Фролов заявил, что в понедельник специалист приедет в Ярославль вместе с агентом, тогда вопрос решится окончательно.

По поводу срока соглашения Фролов не смог ответить, заявив: «Этого я не знаю. Это будет решать руководство области».

С 2012 по октябрь 2020 года «Шинником» руководил Александр Побегалов, уже возглавлявший команду в 1999 году (дважды), с 2000 по 2004-й и с 2010 по 2011-й. После его отставки ярославцев принял Юрий Газзаев. Под его руководством «Шинник» занял последнее место в ФНЛ и вылетел в ПФЛ.

Евсеев начал самостоятельную тренерскую карьеру в ивановском «Текстильщике» в 2017 году, в 2018-м он возглавлял «Амкар», с 2018 по 2019-й «СКА-Хабаровск», а с 2019 по октябрь 2020 года — «Уфу». В сезоне-2019/20 уфимцы под руководством Евсеева заняли девятое место в РПЛ.