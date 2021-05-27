Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу перспектив участия Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Олимпиаде-2022. Сегодня президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что участие фигуристок в Играх в Пекине исключено, но позднее заявил, что его слова переврали.

«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов», — цитирует gazeta.ru Тарасову.

Загитова и Медведева пропустили весь прошлый соревновательный сезон. На крупных стартах они не выступали с декабря 2019 года и не были включены в состав сборной на сезон-2021/22. На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова выиграла золото, Медведева — серебро.