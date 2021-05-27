Российский теннисист Аслан Карацев перед стартом Roland Garros провел тренировку на центральном корте. Его спарринг-партнером стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.

Федерер и Карацев. Видео — Twitter Roland Garros pic.twitter.com/2oHa7iaMec — Великий Твитсби (@greattvetor) May 27, 2021

Карацев в этом году дебютирует на Открытом чемпионате Франции. Для 39-летнего швейцарца турнир станет третьим в году после операции на колене. За свою карьеру он один раз выиграл Roland Garros — в 2009 году. Четырежды он играл в финале (2006, 2007, 2008, 2011), но все четыре раза уступил Рафаэлю Надалю.

На Roland Garros Федерер «посеян» под номером 8. В первом круге его соперником станет победитель квалификации. Карацев также встретится с одним из выигравших квалификационный турнир, он получил 24-й номер «посева».