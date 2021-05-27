Возле кортов «Ролан Гарроса» была установлена статуя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сообщает сайт турнира. На церемонии открытия объекта присутствовал сам Надаль, президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон, директор турнира Ги Форже и автор скульптуры Жорди Диес Фернандес. Статуя установлена рядом с общим входом для зрителей и садом мушкетеров.

Рафаэль Надаль — 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Он четыре подряд турнира с 2005 по 2008 год, затем пять подряд с 2010 по 2014-й и наконец четыре последних. Помимо него, никому не удавалось победить на Roland Garros в Открытую эру больше шести раз, а с учетом национального чемпионата Франции (предшественник Roland Garros, с 1891 по 1924) — больше восьми.

На Roland Garros-2021 Надаль «посеян» под номером 3. В первом круге он встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным. В половине сетки Надаля играют также 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и первая ракетка мира Новак Джокович.