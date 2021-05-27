Правительство Латвии разрешило проводить матчи чемпионата мира по хоккею со зрителями, сообщает DELFI. Болельщиков будут допускать на игры в Риге с 1 июня.

За матчами с трибун смогут наблюдать фанаты, которые предоставят сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что после завершения полного курса прошло 14 дней, или 22-90 дней после первой дозы препарата Vaxzevria. Также игры смогут посещать те, кто переболел коронавирусом.

На матчах, проходящих на «Арене Рига», смогут присутствовать не более 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре — не более 1058.

Сборная России в групповом турнире ЧМ-2021 проводит матчи в Олимпийском центре. После четырех игр на счету россиян три победы и одно поражение и первое место в группе.