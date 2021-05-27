Симоне Индзаги возглавит «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По его словам, стороны уже согласовали условия контракта, о его назначении будет объявлено в ближайшее время.

Накануне, 26 мая, было объявлено об уходе Антонио Конте с поста главного тренера «Интера». 51-летний специалист руководил черно-синими два года. В сезоне-2019/20 «Интер» занял второе место после «Ювентуса», а в завершившемся на днях сезоне-2020/21 стал чемпионом.

Несмотря на чемпионский титул, Конте покинул клуб. По данным СМИ причиной ухода стало сокращение финансирования и возможный уход группы лидеров.

Симоне Индзаги всю свою тренерскую работает в «Лацио». С 2010 по 2016 год он возглавлял молодежную команду, а с апреля 2016-го руководит основой. Под его руководством римляне выиграли Кубок и два Суперкубка Италии. В сезоне-2020/21 «Лацио» занял шестое место в таблице Cерии A.