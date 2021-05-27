УЕФА рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов, утверждает The New York Times. Руководители организации перед финальным матчем текущего розыгрыша планируют представить новый формат с «Финалом четырех», которая получит название «Неделя чемпионов».

По данной схеме полуфиналы и финал пройдут в одном городе в течение недели. Полуфинальные игры будут состоять не из двух матчей, а из одного.

Подобный формат используется во многих игровых видах спорта, включая, например, баскетбольную Евролигу.

Кроме того, в рамках Недели чемпионов планируется проведение ряда развлекательных мероприятий, включая матч легенд футбола, а также финал Юношеской лиги УЕФА.

Отмечается, что с клубами УЕФА еще не обсуждал данную идею. Разговоры о подобном формате в руководстве организации возникли в прошлом году, когда формат еврокубков пришлось сократить из-за пандемии коронавируса. Матчи плей-офф было решено доиграть в одноматчевом формате.

Главный минус нового формата — возможные финансовые потери из-за сокращения числа игр, однако их УЕФА рассчитывает покрыть рейтингами формата.

Напомним, что с 2024 года групповой турнир Лиги чемпионов будет проводиться по «швейцарской системе». Число участников возрастет до 36, все они будут в одной общей таблице, каждый проведет по 10 матчей. Восемь лучших команд пройдут напрямую в 1/8 финала, а места с 9 по 24-е проведут стыковые игры за еще восемь путевок.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра состоится 29 мая в Порту.