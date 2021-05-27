Сборная Чехии одержала волевую победу над Швецией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 4:2.

Шведы к первому перерыву вели 2:0. Счет на 13-й минуте открыл Андреас Вингерли. На 16-й минуте Рикард Ракелль удвоил преимущество скандинавов, реализовав большинство.

Во втором периоде команды обошлись без голов, и ко второму перерыву чехи уступали 0:2 и занимали последнее место в группе.

Однако в третьем периоде Чехии удалось забросить четыре шайбы. Сперва Якуб Врана на 42-й минуте и Ян Коварж на 45-й реализовали большинство. Лукас Клок на 49-й вывел Чехию вперед, а Якуб Флек установил окончательный счет встречи, забросив на 59-й минуте в пустые ворота.

В результате Чехия после четырех игр поднялась на четвертое место в таблице. На ее счету 1 победа в основное время, 1 — в овертайме, 2 поражения и 5 очков.

Швеция занимает последнее место в таблице, одержав 1 победу и потерпев три поражения в основное время. При этом разность шайб у Швеции — одна из лучших в группе (12-9), благодаря разгрому Швейцарии 7:0.

Возглавляет группу A сборная России с тремя победами и одним поражением в четырех матчах.

Следующим соперником Швеции и Чехии станет Великобритания. Шведы встретятся с британцами 28 мая, чехи — 31 мая.

Ранее стало известно, что на матчи ЧМ-2021 по хоккею, который проходит в Риге, с 1 июня начнут пускать зрителей.