Финляндия одержала сухую победу над Италией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 3:0. Счет на седьмой минуте открыл защитник Тони Сунд. Через полторы минуты Артту Руотсалайнен увеличил преимущество финнов.

Во втором периоде Сунд оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

Финляндия с тремя поражениями и одним поражением в овертайме возглавляет таблицу группы B. Итальянцы потерпели четыре поражения в основное время в четырех играх.

Следующий матч Финляндия проведет 29 мая против Германии. Соперником Италии станет Казахстан, их встреча также состоится 29 мая.

Ранее стало известно, что на матчи ЧМ-2021 по хоккею, который проходит в Риге, с 1 июня начнут пускать зрителей.