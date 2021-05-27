«Манчестер Сити» и «Челси» определились с заявками на финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В заявку «горожан» попал бывший футболист «Уфы», защитник сборной Украины Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»

Вратари: Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд, Эдерсон

Защитники: Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Натан Эйк.

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брейне, Рияд Махрез, Родриго, Бернарду Силва, Фернандиньо, Фил Фоден.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Ферран Торрес.

«Челси»

Вратари: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро, Эдуар Менди

Защитники: Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Тиагу Силва, Бен Чилуэлл, Эмерсон.

Полузащитники: Фаустино Анджорин, Билли Гилмор, Жоржиньо, Хаким Зиех, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Кристиан Хадсон-Одои, Кай Хаверц.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру.

Финальный матч состоится на стадионе «Драгау» в португальском Порту 29 мая, начало — в 22:00 по московскому времени. Судить игру будет испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

«Челси» уже играл в финале Лиги чемпионов в 2008 и 2012 году. Со второй попытки лондонцам удалось взять трофей. «Ман Сити» дебютирует в решающей игре турнира.