Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и вышел в следующий раунд. Глава ФФККР исключил участие Алины Загитовой в Олимпиаде. Молодежка «Зенита» проиграла «Спартаку». Российские теннисисты и теннисистки узнали соперников на «Ролан Гаррос». Чехия побеждает Швецию на ЧМ по хоккею. Самые интересные новости 27 мая – в традиционном дайджесте Nevasport.

Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 11 очков. «Тампа» вышла в следующий раунд

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» и помог своей команде одержать победу с крупным счетом 4:0. Победа «Тампы» вывела её в следующую стадию турнира, серия завершилась со счетом 4-2.

«Нет, нет, нет, точно»: глава ФФККР исключил участие Загитовой в Олимпиаде-2022

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Алина Загитова не выступит на Олимпийских играх в Пекине-2022. Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, последним стартом с ее участием стал финал серии Гран-при.

Зидан официально покинул «Реал». В клубе высказались о его уходе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан официально покинул мадридский клуб. Напомним, в текущем сезоне «Реал» под руководством Зидана дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил лондонскому «Челси». В чемпионате Испании «сливочные» заняли второе место, проиграв мадридскому «Атлетико» два балла.

Молодежка «Зенита» проиграла «Спартаку» и не взяла серебро первенства России

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Спартака» в заключительном матче сезона молодежного первенства России. Игра 28-го тура состоялась сегодня, 27 мая, и завершилась со счетом 1:2. По итогам сезона подопечные Константина Зырянова заняли третье место с 62 очками, отстав от победившего в лиге ЦСКА на три очка. Если бы сине-бело-голубые выиграли сегодняшний матч, то завоевали бы серебряные медали.

Татьяна Волосожар родила сына

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар родила сына. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме». Волосожар и Траньков состоят в браке с 2015 года и воспитывают дочь Анжелику.

«Валенсия» Черышева назвала имя нового тренера

Новым главным тренером «Валенсии», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, назначен Хосе Бордалас. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на два года — до окончания сезона-2022/23.

Российские волейболистки проиграли нидерландкам в Лиге Наций

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге Наций, уступив команде Нидерландов — 1:3. В первом и втором сетах сильнее оказались соперницы — 25:14 и 25:22. В третьей партии россиянки сократили отставание — 25:23. Четвертый сет стал последним — 25:20 в пользу представительниц Страны тюльпанов.

Медведев, Рублев, Карацев и Хачанов узнали соперников на старте Roland Garros

Состоялась жеребьевка первого круга Открытого чемпионата Франции. В основной сетке Roland Garros выступают четыре представителя России.

Женская сборная России по баскетболу обыграла Турцию

Женская сборная России по баскетболу одержала победу над Турцией в товарищеском матче. Игра проходила в Стамбуле, россиянки взяли верх со счетом 64:58.

Десять россиянок узнали соперниц по первому кругу Roland Garros

Состоялась жеребьевка первого круга Открытого чемпионата Франции. В основной сетке Roland Garros сыграют сразу 10 россиянок.

Бобровский приедет в сборную России на ЧМ-2021

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский присоединится к сборной России по хоккею на чемпионате мира-2021, сообщает официальный Twitter ФХР. 32-летний голкипер прилетит в расположение команды в Ригу 29 мая.

Российский фигурист Мурашов будет выступать за Швейцарию

Российский фигурист Егор Мурашов сменил спортивное гражданство и будет выступать за Швейцарию. 21-летний спортсмен тренировался у Виктории Буцаевой в столичной школе «Москвич».

Зрители смогут посещать матчи ЧМ по хоккею с 1 июня

Правительство Латвии разрешило проводить матчи чемпионата мира по хоккею со зрителями. Болельщиков будут допускать на игры в Риге с 1 июня.

Чехия одержала волевую победу над Швецией. Скандинавы — на последнем месте в группе

Сборная Чехии одержала волевую победу над Швецией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 4:2. Швеция занимает последнее место в таблице, одержав 1 победу и потерпев три поражения в основное время. Чехия после четырех игр поднялась на четвертое место в таблице. На ее счету 1 победа в основное время, 1 — в овертайме, 2 поражения и 5 очков.

«Манчестер Сити» и «Челси» объявили заявки на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» определились с заявками на финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В заявку «горожан» попал бывший футболист «Уфы», защитник сборной Украины Александр Зинченко. Финальный матч состоится на стадионе «Драгау» в португальском Порту 29 мая, начало — в 22:00 по московскому времени. Судить игру будет испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.