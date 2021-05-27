Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции по футболу после чемпионата Европы-2020, сообщает The Telegraph. Сегодня, 27 мая, специалист покинул пост главного тренера «Реала».

С 2012 года национальной командой руководит другой ее бывший капитан — Дидье Дешам. Под его руководством французы дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2014, стали вице-чемпионами домашнего Евро-2016 и выиграли чемпионат мира-2018.

В групповом турнире Евро-2020 французы сыграют против Германии (15 июня, Мюнхен), Венгрии (19 июня, Будапешт) и действующего чемпиона Европы Португалии (23 июня, Будапешт).

Также Зидана хочет заполучить «Тоттенхэм». По данным источника, «шпоры» планируют в ближайшее время связаться со специалистом и обсудить его возможную работу в Лондоне. По ходу сезона-2020/21 «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью, команду на правах исполняющего обязанности главного тренера принял 29-летний Райан Мэйсон.

При этом в поиске тренера «Тоттенхэм» отдает предпочтение Антонио Конте, который 26 мая покинул «Интер» после того, как стал с ним чемпионом Италии.

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года, выиграл с ним чемпионат, Суперкубок Испании, а также три Лиги чемпионов подряд, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ. В 2018 году он покинул пост, но вернулся в марте 2019 года. После возвращения он выиграл еще один чемпионат и еще один Суперкубок страны. В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, отстав на 2 очка от «Атлетико», а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала, где уступил «Челси» (1:1, 0:2)