Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Лацио», сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что он решил продлить контракт с римлянами, но изменил свое решение. В клубе отметили, что уважают его выбор.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что 45-летний специалист передумал продлевать контракт с «Лацио», поскольку получил предложение от «Интера».

Накануне, 26 мая, пост главного тренера «Интера» покинул Антонио Конте, который привел нерадзурри к победе в чемпионате Италии-2020/21. По данным СМИ, причиной стало недовольство Конте намерениями руководства сократить финансирование и расстаться с рядом ведущих игроков.

Симоне Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Италии-2018/19, а также Суперкубки страны в 2017 и 2019 году.

До этого Индзаги более 10 лет выступал за «Лацио» в качестве футболиста (с 1999 по завершение карьеры в 2010 году, с двумя перерывами на аренды). Как игрок он выиграл с «Лацио» чемпионат, три Кубка и два Суперкубка Италии и Суперкубок УЕФА-1999. После завершения карьеры в 2010 году он шесть лет руководил молодежной командой, до того, как принять основу. Таким образом, общий срок пребывания Индзаги в «Лацио» составил 22 года.