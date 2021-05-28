Российская лыжница Татьяна Сорина призналась, что хотела бы потренироваться с лидером сборной Норвегии Терезой Йохауг.

«В женских лыжах есть одна уникальная лыжница, которая бежит невероятно сильно. Мне было бы интересно потренироваться вместе с Терезой Йохауг и понять, что же она делает такое, чего не делает больше никто. Если честно, такая идея есть, возможно, получится её реализовать», — приводит слова Сориной проект «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе (Германия) Сорина в составе сборной России стала обладательницей серебряной медали в эстафете. Победу одержала сборная Норвегии во главе с Йохауг.

По итогам сезона Сорина заняла пятое место в общем зачете Кубка мира.