«Барселона» предложила аргентинскому форварду Лионелю Месси контракт на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

Источник утверждает, что по условиям контракта Мессии отыграет два сезона за «Барселону», после чего на три года уедет в MLS и будет выступать там в роли посла каталонского клуба. Последние пять лет он также проведет в стане сине-гранатовых, где займет одну из должностей.

Напомним, действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. Форвард провел всю карьеру в составе каталонцев и четыре раза побеждал с командой в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ сообщались, что сине-гранатовые уговорили Лионеля продлить контракт на два года. Сам футболист неоднократно сообщал о желании покинуть клуб, в качестве возможных вариантов для трансфера рассматривались «Манчестер Сити» и «ПСЖ».