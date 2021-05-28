«Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Игра проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле (США) и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Предаторз» завершили сезон. Следующим соперником «Харрикейнз» станет «Тампа-Бэй Лайтнинг», серия стартует 5 июня.

В составе победителей по шайбе забросили Брок Макгинн, Себастьян Ахо, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников провел на льду 16.48, записал себе в актив два броска по воротам и заработал показатель полезности «0».

За «Нэшвилл» по разу отличились Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Россиянин Яков Тренин за 13.35 на площадке два раза бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1».