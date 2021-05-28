Новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» может стать Зинедин Зидан, накануне покинувший мадридский «Реал».

Как сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере», руководство парижан принимает в расчет возможную отставку нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино, который заинтересован в возвращении в «Тоттеннхэм». Отмечается, что приход Зидана может помочь «ПСЖ» продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Ранее появилась информация, что Зидан может возглавить сборную Франции после Евро-2020, наставником которой на данный момент является Дидье Дешам.

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года, выиграл с ним чемпионат, Суперкубок Испании, а также три Лиги чемпионов подряд, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ. В 2018 году он покинул пост, но вернулся в марте 2019 года. После возвращения он выиграл еще один чемпионат и еще один Суперкубок страны.