Мужская сборная России по волейболу встретится с командой Нидерландов в первом туре предварительного этапа Лиги наций. Игра будет проходить в Римини (Италия) сегодня, 28 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Сборная Нидерланды попала на турнир вместо китайской команды, которая не смогла выехать из страны в связи с ограничениями, установленными из-за пандемии коронавируса.

Согласно формуле проведения соревнований, 16 команд сыграют в один круг, проведя по 15 матчей каждый, после чего четверка лучших продолжит борьбу за трофей в полуфиналах. Матчи будут проходить три дня подряд, затем команды три дня будут отдыхать — в это время состоятся игры в женской Лиге наций.