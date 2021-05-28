В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся английские «Челси» и «Манчестер Сити». Игра будет проходить сегодня, 29 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным рефери назначен Карлос Дель Серро Гранде.

В полуфинале «Челси» по сумме двух матчей выбил из борьбы мадридский «Реал»: первая игра завершилась вничью 1:1, во второй лондонцы праздновали победу — 2:0. «Сити» в 1/2 финала выиграл два матча против «ПСЖ» — 2:1 и 2:0.

В текущем сезоне «Челси» и «Манчестер Сити» трижды встречались друг с другом. В 17-м туре АПЛ в начале января победили горожане, а в концовке чемпионата «лондонцы» взяли реванш. Кроме того, «синие» не пустили «Сити» в финал Кубка Англии, выиграв со счетом 2:1 в полуфинале.