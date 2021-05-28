Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на сборе в Австрии. Остальные игроки тренируются в общей группе.

Российская команда во главе со Станиславом Черчесовым проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Турнир должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год и будет проходить в период с 11 июня по 11 июля.

Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией, Данией и Голландией. Перед стартом Евро-2020 россияне проведут товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня) , которые будут завершать подготовку к турниру.

Ранее стало известно, что 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не поможет сборной России, так как перед сбором в Австрии заболел бактериальной ангиной.