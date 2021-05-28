Сборная России по хоккею встретится со Швейцарией в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Игра будет проходить в «Олимпийском спортивном центре» в Риге (Латвия) сегодня, 29 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

Российская команда под руководством Валерия Брагина одержала три победы в четырех матчах и набрала девять очков. Столько же — у сборных Швейцарии и Словакии, это трио возглавляет турнирную таблицу группы А.

На старте турнира россияне обыграли Чехию (4:3), затем разгромили Великобританию (7:1), потерпели поражение от Словакии (1:3) и победили Данию (3:0). Швейцарские хоккеисты тоже выиграли два стартовых поединка — у Чехии (5:2) и Дании (1:0), затем уступили Швеции (0:7) и сенсационно разгромили Словакию (8:1).