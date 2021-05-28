Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева поделилась мнением о допинговой проблеме в российском спорте.

«Российскую лёгкую атлетику раскачивает из стороны в сторону, это факт. Важно даже не то, что нас прессуют, у России же была дорожная карта, которую мы, к сожалению, не выполнили. Опять же справка Данила Лысенко. Вместо того чтобы признать наши ошибки, мы начали изворачиваться, а в Европе такой менталитет, что если ты не признаешь факты, а упираешься, то это начинает вызывать злость», — приводит слова Лебедевой «Реальное время».

Спортсменка подчеркнула, что вместо восстановления в правах российская легкая атлетика получила еще большие штрафы, которые могут увеличиваться сколько угодно. Позиция предполагаемого бойкота сыграет против россиян и может обернуться недопуском на Олимпиады еще на два цикла, объяснила Лебедева.

По мнению Лебедевой, возглавлять российскую легкую атлетику должен человек, который любит ее всем сердцем, а не обычный функционер или бизнесмен.

Напомним, Лебедева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 в прыжках в длину, а также двукратной медалисткой Олимпиад в тройном прыжке.