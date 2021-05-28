Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о своей отставке из туринского клуба.

На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал заявление, в котором признался, что без раздумий пошел на очевидный риск, когда получил предложение от «Ювентуса». Он подчеркнул, что уважение к цветам клуба и желание бороться на высочайшем уровне на тот момент взяли верх.

«Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор. Даже зная обо всех препятствиях, с которыми столкнулся на фоне столько трудного для всех периода. Из-за сложностей мне не удалось лучшим образом воплотить свой стиль игры, но я выполнил задачи, которые передо мной стояли», — написал Пирло.

Специалист поблагодарил «Ювентус» и заявил, что готов принять новые вызовы. По словам Пирло, в Турине он в очередной раз убедился, что знает, чего хочет от своего будущего.

Напомним. «Ювентус» под руководством Пирло занял четвертое место в Серии А, а также завоевал Кубок Италии.