Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что Филипп Киркоров будет исполнять гимн России перед товарищеским футбольным матчем против Болгарии.

Милонов одобрил кандидатуру Киркорова, отметив, что это более удачный выбор, чем Ольга Бузова или Моргенштерн, поскольку Филипп обладает хорошими вокальными данными. Если бы гимн исполнял популярный рэпер, все силы зла перешли бы на сторону Болгарии, и Россия бы проиграла, уверен депутат.

«Вопрос в другом: Филипп петь умеет, а одеваться — нет. Если он выйдет исполнять гимн в золотых перьях, то это будет выглядеть немножко неформатно. Так что держу кулачки, чтобы он не вышел со страусиными перьями на голове. Это однозначно плохо закончится, мы же не европейцы — в радужные цвета ничего себе не раскрашиваем», — приводит слова Милонова Sport24.

Напомним, сборная России встретится с Болгарией в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Игра будет закрывать подготовительный цикл российской команды к чемпионату Европы.