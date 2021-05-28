Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в лондонский «Челси». Возможно, футболист покинет миланский клуб в связи с его финансовыми проблемами и уходом Антонио Конте с поста главного тренера.

По информации HLN, на ситуацию обратил внимание «Челси», за который Лукаку выступал ранее. Лондонцы уже связались с агентами футболиста, но пока не сделали конкретного предложения.

Напомним, Лукаку начинал карьеру в бельгийском «Андерлехте», а в 2011-м году перебрался в «Челси». Закрепиться в основном составе ему не удалось, поэтому Ромелу играл в аренде за «Вест Бромвич» и «Эвертон», в который затем перешел на постоянной основе. В 2017 году Лукаку стал игроком «Манчестер Юнайтед», а в 2019-м перешел в «Интер» за 74 миллиона евро.

В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.