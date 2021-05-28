Итальянский футбольный тренер Массимилиано Аллегри вновь возглавил туринский «Ювентус».

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Подробности подписания контракта с Аллегри не сообщаются, однако в СМИ проскакивала информация о том, что тренера подпишут на четыре сезона.

Сегодня, 28 мая, руководство «Ювентуса» отправила в отставку Андреа Пирло, который проработал в клубе один сезон.

С 2019 года Массимилиано Аллегри находился без работы: до этого он пять лет проработал именно в туринском «Ювентусе». Под руководством тренера команда выиграла пять чемпионатов Италии, четырежды брала Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Также клуб два раза выходил в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и мадридскому «Реалу».