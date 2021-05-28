Главное событие грядущего лета — футбольный чемпионат Европы, который впервые в истории пройдет сразу в 11 странах. Но пока турнир не начался, по миру разлетаются трансферные слухи, обещающие очень интересное межсезонье. Пик подписной кампании ожидается где-то в середине июля, по завершении континентального форума, но уже сейчас крайне любопытно прикинуть, как изменятся топ-клубы. Nevasport собирает воедино самые горячие новости последних дней.

Для начала об уже состоявшихся переходах. «Милан», в кои-то веки претендовавший на скудетто в Серии А и финишировавший в итоге вторым, помахал ручкой Джанлуиджи Доннарумме и позвал на его место загадочного француза Майка Меньяна. Россонери не отжалели 15 млн евро за вратаря «Лилля» и сборной Франции. Сейчас трудно сказать, окупит ли темнокожий новобранец затраты и будет ли надежнее в «рамке» капризного Доннаруммы. 22-летний итальянец дебютировал за «Милан» еще, по сути, школьником и, казалось, останется здесь навсегда. Но переговоры о новом контракте внезапно зашли в тупик, и стороны не нашли ничего лучшего, как объявить о расставании.

«Милан» оперативно закрыл позицию первого номера на несколько лет вперед — контракт с 25-летним Меньяном заключен аж до конца сезона-2025/26. А вот где теперь окажется Доннарумма — хороший вопрос. Но то, что он станет лакомым кусочком на трансферном поле — сомнений нет. Где еще найдешь мастеровитого вратаря, да еще в статусе свободного агента? Другое дело, что финансовые запросы самого футболиста могут оказаться завышенными, что, видимо, и отпугнуло боссов «Милана». Новый потенциальный работодатель должен быть к этому готов.

Для клубов калибра «Ювентуса» удовлетворить аппетит Доннаруммы не составит труда. Возможно, не случайно, что именно «Старая синьора» называется главным претендентом на голкипера «Скуадры адзурры». Почему нет? Как замена нестабильному Войцеху Щенсному — очень даже неплохой вариант. Средств на приглашение Доннаруммы у «Юве» должно хватить. Ведь из Турина навострил лыжи Криштиану Роналду, содержание которого неоправданно дорого в период пандемии.

Куда уйдет КриРо — пожалуй, главная интрига наступающей миграционной поры. Если это правда, что португалец перегнал весь свой автопарк из Турина, то, похоже, его дни в столице зимней Олимпиады-2006 сочтены. При всех имиджевых потерях уход Роналду из «Юве» позволит клубу сохранить немалую часть бюджета. На сэкономленное можно неплохо укрепить состав. Так что не удивимся, если туринцы отпустят свою главную звезду с легкой душой. Тем более что португалец, кажется, сам пресытился итальянским футболом и разуверился в способности «Ювентуса» выиграть наконец Лигу чемпионов.

КриРо сватают обратно в «Манчестер Юнайтед», откуда он уходил в «Реал» уже звездой, но еще не великим. Есть ощущение, что пиренейцу было бы интересно вернуться на Туманный Альбион, чтобы, пардон за тавтологию, вернуть «красным дьяволам» титул и свергнуть с вершины земляков из «Сити». За годы отсутствия Криштиану уровень конкуренции в АПЛ заметно вырос, что подтверждают сугубо английские финалы двух из трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.

Еще один фактор, который может подтолкнуть Роналду к возвращению на место былой славы, — желание «МЮ» сделать точечные приобретения с приставкой «топ». Команда Оле-Гуннара Сульшера является главным претендентом на суперфорварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. В последнем сезоне лидер «шпор» был в ударе, наколотив свыше 30 голов. Он претендовал бы на «Золотую бутсу», если бы не выдающиеся показатели баварца Роберта Левандовского в бундеслиге. Кейн сам устал от «Тоттенхэма», прекрасно понимая, что бороться за титул в АПЛ проблематично, а еще один выход в финал Лиги чемпионов в ближайшее время невозможен — по той простой причине, что по итогам сезона лондонцы пролетели мимо этого турнира. Хуже того, они даже в Лигу Европы не отобрались. Короче, Кейн хочет нового вызова, и «МЮ» готов встретить голеадора с распростертыми объятиями.

Помимо Кейна, в фокусе внимания «красных дьяволов» вратарь «Атлетико» Ян Облак. Словенец уже давно на слуху, демонстрируя образчик стабильности и надежности. При его непосредственном участии «матрасники» выиграли Ла Лигу, оставив позади монструозный тандем «Реала» с «Барселоной». Вместе с Облаком «Атлетико» добирался до финала Лиги чемпионов. Сам Ян после триумфа в чемпионате Испании явно не прочь попробовать себя в другом топ-клубе. И «МЮ» — весьма заманчивый вариант. Тем более что английский клуб уже проявил предметный интерес к вратарю и ради Облака готов пожертвовать Давидом Де Хеа, на днях смазавшим решающий пенальти в финале Лиги Европы с «Вильярреалом». Кстати, любопытно, что испанец в свое время перебирался в Манчестер как раз из «Атлетико». Будет забавно, если Де Хеа вернется в Мадрид, а оттуда в обратном направлении проследует Облак. Но это явно не равноценный размен — «МЮ» придется, и немало, доплатить.

Еще одна интрига межсезонья — чем же в итоге завершится эпопея с Лионелем Месси. В прошлом году аргентинец твердо решил покинуть кризисную «Барселону», вдрызг разругался с руководством клуба, но его каким-то чудом уговорили продлить контракт на год. Ставя подпись под документом, Месси всем видом показывал: «Еще годик и баста!» Но, похоже, за этот годик многое изменилось. Все идет к тому, что каталонцы сохранят у себя форварда, причем навечно. По крайней мере боссы «блауграны» делают все, чтобы Лео остался.

Приглашение Серхио Агуэро — тонкий и беспроигрышный ход в тонкой стратегии сохранения Месси. Бывший зять покойного Диего Марадоны — давний приятель барселонской примы, и их вероятное воссоединение в клубе выглядит для Лео весьма заманчиво. Не исключено, изначально аргентинцы хотели оказаться вместе в «Манчестер Сити», но коль уж Агуэро оказался больше не нужен Хосепу Гвардиоле, то почему бы не поиграть друг с другом в «Барселоне»? И место для новичка в нападении каталонцев уже готово. Неймара уже давно продали в «ПСЖ», Луиса Суареса сбагрили в «Атлетико» прошлым летом, а будущее в «Барселоне» Антуана Гризманна, похоже на то, маловероятно. Минувший клубный сезон показал, что Месси и Гризманн в одной упряжке просто несовместимы. А выбор между ними очевиден.