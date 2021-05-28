Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева показала несколько новых фотографий из отпуска на Кубе.

В своем «Инстаграме» Валиева продемонстрировала подборку фото с плавания вместе с дельфинами. «Купание с дельфинами», — подписала фото фигуристка. Вместе с Валиевой на прогулке с дельфинами побывали фигуристы Алиса Беспалова и Георгий Куница.

Ранее спортсменка удивила всех поддержками и парными элементами, которые выполнила в паре с Георгием Куницей.

Напомним, в следующем, олимпийском сезоне Камила Валиева сможет выступать по взрослым: в конце апреля ей исполнилось 15 лет, что позволяет пройти порог возрастного ценза перед стартом сезона. Уже известно, что произвольную программу «Болеро» Валиева оставит на олимпийский сезон.